Керівникам НАБУ і САП пропонували $6 млн за закриття справи "Бурісми" [ Редактировать ]
Оперативна інформація від САП: щойно Антикорупційна прокуратура та детективи Національного антикорупційного бюро задокументували факт давання хабара керівництву НАБУ та САП. Загалом, звісно виглядає дивнувато.
Вилучено, увага - 6 мільйонів доларів! Хабар намагався передати колишній високопосадовець, і діяв через посередників - чиновника з фіскальної служби та ще кількох осіб. Жодних прізвищ не називають. Проте, повідомляється, що за ці гроші хотіли - щоб НАБУ закрило скандально відому справу "Бурісми" - ту саму, з якою постійно намагаються пов'язати Хантера Байдена - сина колишнього віце-президента США та нині кандидата у президенти.
Кому б могло спасти на думку намагатися дати хабар по такій справі, до якої прикута глобальна увага? Завтра вранці керівники НАБУ і САП обіцяють провести брифінг. Тож, далі буде.
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