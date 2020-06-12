Оперативна інформація від САП: щойно Антикорупційна прокуратура та детективи Національного антикорупційного бюро задокументували факт давання хабара керівництву НАБУ та САП. Загалом, звісно виглядає дивнувато.

Вилучено, увага - 6 мільйонів доларів! Хабар намагався передати колишній високопосадовець, і діяв через посередників - чиновника з фіскальної служби та ще кількох осіб. Жодних прізвищ не називають. Проте, повідомляється, що за ці гроші хотіли - щоб НАБУ закрило скандально відому справу "Бурісми" - ту саму, з якою постійно намагаються пов'язати Хантера Байдена - сина колишнього віце-президента США та нині кандидата у президенти.

Кому б могло спасти на думку намагатися дати хабар по такій справі, до якої прикута глобальна увага? Завтра вранці керівники НАБУ і САП обіцяють провести брифінг. Тож, далі буде.