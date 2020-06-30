Легендарний канадський Du Soleil оголосив про банкрутство. Економічну скруту у цирку пояснили примусовим закриттям шоу через карантинні обмеження.

Щоб хоч якось утриматися на плаву, Du Soleil вимушений скоротити три з половиною тисячі працівників. Втім, про остаточне закриття говорити зарано, адже нині компанія планує взяти кошти у канадського уряду та приватних інвесторів. За різними даними, сума боргу цирку майже мільярд доларів.