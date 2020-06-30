Дехто з українців зможе в'їхати до ЄС уже завтра. Рада Євросоюзу дозволила пускати на територію країн-членів моряків, висококваліфікованих спеціалістів, заробітчан і тих, хто їде на навчання. А ще транзитних туристів, родичів громадян ЄС і дипломатів.

Водночас туристичні поїздки для українців під забороною. З 1 липня Європа повністю відкривається для мешканців 15 країн. Серед них - Алжир, Австралія, Канада, Грузія. України у переліку поки немає.