ЄС частково відкрив кордони для українців [ Редактировать ]
Дехто з українців зможе в'їхати до ЄС уже завтра. Рада Євросоюзу дозволила пускати на територію країн-членів моряків, висококваліфікованих спеціалістів, заробітчан і тих, хто їде на навчання. А ще транзитних туристів, родичів громадян ЄС і дипломатів.
Водночас туристичні поїздки для українців під забороною. З 1 липня Європа повністю відкривається для мешканців 15 країн. Серед них - Алжир, Австралія, Канада, Грузія. України у переліку поки немає.
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