Українська делегація знову у Берліні на зустрічі політичних радників лідерів Нормандської четвірки. Від нашої держави Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, та Олексій Резніков, віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Від Росії до Німеччини прибув Дмитро Козак, заступник голови Адміністрації Путіна. Тема - робота Тристоронньої групи у Мінську. Там поки не домовились про повне виконання жодного з пунктів, які погоджені Нормандською четвіркою ще в грудні на саміті у Парижі. Чи буде прогрес цього разу? Побачимо.

Ну а на фронті, можливо, саме як особливе тло для цих переговорів - знову загострення! Руслан Смещук далі, з Донбасу.

Світлодарська дуга. Армійські позиції між окупованими Дебальцевим та Горлівкою. З першої хвилини тут нас зустрічає артилерійська канонада. Це бойовики б'ють по сусідніх позиціях.

Поки триває обстріл ті військові, які не на чергуванні перебувають в укритті. Бо ворог у будь-яку мить може вдарити і сюди.

Наталя, військовослужбовець Збройних Сил України:

Саушки в них, танки. Вот і сидимо. Ні в туалет, ні поїсти не можемо вийти.

Військові розповідають - зараз проти них "працюють старі знайомі", бойовики, з якими кілька років тому вже воювали під Горлівкою. Супротивник цей доволі професійний, озброєний російськими безпілотниками, обладнанням та гарматами.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Працюють чітко, з корегуванням БПЛА "Орлан 10". Знайомі ще с Зайцево. Ну, в нас було таке... знайомство.

Але такі обстріли небезпечні не тільки несподіваними "прильотами" по позиціях. Часто під прикриттям артилерії діють снайпери та диверсанти. Тож ті, хто на посту - посилюють пильність.

Богдан, військовослужбовець ЗСУ:

Це 152 гаубиці працюють. - Це часто таке у вас? - Це майже вже неділю.

Цікавий момент, ти чуєш гучний вибух - це залп. Тобто в один момент стріляє вся ворожа батарея, потім вже починаються прилети - бах, бах, бах. І це повторюється раз за разом така ситуація.

Невдовзі, артилерія замовкає. Сонце починає сідати за горизонт. На позиціях стає безпечніше. Лише іноді над головою літають трасери з велико-каліберного кулемета.

Але це для вояків щось звичне. І під свист куль можна зайнятися своїми справами. Приміром, нагодувати окопних собак. Яких тут люблять - і їх тут багато. Як почали стріляти гармати - хитруни швидко поховались, але побачивши їжу в мисці - ще швидше повибігали.

Остаточно сідає сонце. Темрява час диверсантів. Тож треба бути у постійній готовності.

Юрій, військовослужбовець ЗСУ:

Повышенное внимание к мелочам. Нужно хорошо слушать, видеть. Сегодняшняя ночь проходит спокойно.

Іноді чутно короткі черги, але це за оцінкою військових тиша. Тут вона - ось така.

Доки одні військові чергують, інші відпочівають. Час перед світанком найбільш небезпечний. Бо дуже хочется спати - і втрачається пильність.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Спостерігаємо за небом, за ворожими БПЛА, бо вони як з'являються може бути артобстріл. Ну і чекали що вороги будуть з півчетвертої працювати, але поки спокійно.

Але близько п'ятої ранку біля Горлівки починається активна канонада.

Це правіше від нас - орієнтовно Зайцево, Гольмівське. Робота противника.

Пізніше, стає відомо - бойовики накрили вогнем Зайцеве. Загинула стара жінка.

Олексій, військовослужбовець:

Зі сторони окупованої Горлівки вівся вогонь найбільшим калібром була артилерія 152 мм. В селище Зайцеве, на хуторы Жованка від обстрілу загинула жінка 1940 року народження. Терористи не забарилися заявити, що це ми стріляємо собі в тили, саме в тилу жила ця жінка.

Ми переміщуємся на іншу позицію. Поблизу свіжі вирви.

Сергій, військовослужбовець ЗСУ:

Зі вчора противник по нам вів ефективний вогонь, зі ствольної артилерії, зі БМП 1. Тут видно що кумулятивний снаряд прилітів. Воно все в поля пішло.

Взагалі цей тиждень на Світлодарській дузі видався вкрай напруженим. По військових майже щодня гатили з гармат. Страждали і мирні жителі. Під обстрілами опинилося фронтове Новолуганське. Лише дивом нікого не вбили.

Микола, житель Новолуганського: