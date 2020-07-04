Вимагати будь-чого від України не може ні одна держава - заявив Зеленський

Попрацювати над риторикою порекомендував дипломатичному корпусу Росії президент Володимир Зеленський. Про це він заявив під час пресконференції в Одеській області.

На питання журналістів щодо закону про особливий статус Донбасу, який вимагає ухвалити Російська Федерація - голова держави відповів категорично. Мовляв, вимагати будь-чого від України не може ні одна держава.

Окрім того, Зеленський прокоментував зустріч в "нормандському форматі", яка відбулась напередодні.

Володимир Зеленський, президент України: