Володимир Зеленський прокоментував чергову зустріч в "Нормандському форматі" [ Редактировать ]
Попрацювати над риторикою порекомендував дипломатичному корпусу Росії президент Володимир Зеленський. Про це він заявив під час пресконференції в Одеській області.
На питання журналістів щодо закону про особливий статус Донбасу, який вимагає ухвалити Російська Федерація - голова держави відповів категорично. Мовляв, вимагати будь-чого від України не може ні одна держава.
Окрім того, Зеленський прокоментував зустріч в "нормандському форматі", яка відбулась напередодні.
Володимир Зеленський, президент України:
По-перше, ніхто від України нічого не може вимагати. Ми незалежна країна. Тому, мені здається, що всім потрібно попрацювати над риторикою. Тим більше, що це міжнародна риторика. А що стосується зустрічі помічників в рамках Нормандського формату, яка відбулась учора - я поки не можу коментувати. Але я знаю, що зустріч пройшла не погано. Предметно пройшла.
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