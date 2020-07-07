На Полтавщині підірвали та пограбували автомобіль "Укрпошти" [ Редактировать ]
Майже три мільйони гривень сьогодні стали здобиччю зловмисників, які на Полтавщині підірвали та пограбували автомобіль "Укрпошти". Водій спецавтівки у тяжкому стані, постраждав і співробітник супроводу - обидва чоловіки наразі в лікарні.
Окрім готівки, злодії поцупили табельну зброю та телефони. Поліція відкрила провадження за двома статтями - розбійний напад та замах на вбивство. Триває слідство, нападників розшукують.
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