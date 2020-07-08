В Україні третій день поспіль дешевшає валюта. Вартість долара США в обмінних пунктах Києва в середньому знизилася на 10 копійок до 26-80. Євро подешевшав на 20 копійок - загальноєвропейську валюту скуповують по 30 гривень за євро. Про коронавірусну складову вітчизняної економіки - Геннадій Вівденко.

Громадяни України активно продають валюту. Тільки у червні українці обміняли на 177 мільйонів доларів більше, аніж купили їх. Про це інформує Національний банк України. За даними Центробанку - загалом за пів року наші співвітчизники продали майже на мільярд доларів більше ніж купили "зелених". І це пропри весняну паніку на валютному ринку під час запровадження карантинних заходів.

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Історичний рекорд з експорту зерна з України. За рік за кордон продано більше 57 мільйонів тон зернових та борошна. Про це інформує міністерство економіки України.

Найбільше експортовано кукурудзи - 30 мільйонів тон. Трохи менше пшениці - 20 мільйонів тон. Також чималим попитом користуються в країнах Азії та Північної Африки український ячмінь та жито. Ці регіони залюбки використовують цей продукт до столу. Зокрема, суттєво збільшені поставки кукурудзи до Кенії. Україна також стала найбільшим постачальником зернових культур до Таїланду. За рік сюди продано української пшениці на 240 мільйонів доларів

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Грачана крупа може стати офіційно стратегічним продуктом для України. Кабінет міністрів має намір закупляти гречку в державний резерв. Про це заявив міністр економіки та сільського господарства - Ігор Петрашко. У його відомстві зазначають: хоча цього року нею засіяли на 10 тисяч гектарів більше - питання стабільності цін для населення на гречку вже потребує державного регулювання. За даними аналітиків, ціни на цю крупу за рік зросли більш як удвічі. Її експорт з України заборонений з початком карантинних заходів. Так само як, приміром, і в Білорусі, Казахстані та РФ.

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Кабмін продовжив - до 2030 року - стратегію відродження українського авіабудування. Вона, зокрема, передбачає розробку та виробництво нових транспортних літаків, гелікоптерів та безпілотників. Крім того, передбачається добудова незавершених літаків АН-140, АН-74, АН-32П на Харківському авіаційному виробничому підприємстві. За державної підтримки заплановані також заходи з модернізації та виробництва вертольотів МІ-2 та МІ-8. Крім того - сертифікація вітчизняної авіаційної техніки за нормами Європейського агентства авіаційної безпеки.