Напад на авто "Укрпошти": поліція викрила зочинців [ Редактировать ]
Викрили злочинців та знайшли гроші - близько двох із половиною мільйонів гривень, викрадених чотири дні тому з автомобіля "Укрпошти". Про це на своїх сторінці у Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко.
Нагадаю, тоді на Полтавщині на авто напали підірвали невідомою вибухівкою. Викрали гроші і табельну збою охорони. Двох працівників "Укрпошти" було поранено, їх доправили до лікарні. Правоохоронці вже затримали чотирьох з п'яти підозрюваних. Один з них, за інформацією деяких ЗМІ, працівник Укрпошти. Усім загрожує довічне ув'язнення.
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