Станцию метро "Лукьяновская" закрыли [ Редактировать ]
"Лукьяновская" / Фото: Киев Оперативный
В среду, 5 июля, станцию метро "Лукьяновская" закрыли. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Так, это связано с тем, что поступило очередное анонимное сообщение о минировании.
Ранее мы писали, что в Киеве заминировали многоэтажный дом.
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