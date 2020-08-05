В среду, 5 июля, станцию метро "Лукьяновская" закрыли. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Так, это связано с тем, что поступило очередное анонимное сообщение о минировании.

Ранее мы писали, что в Киеве заминировали многоэтажный дом.