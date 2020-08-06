У Німеччині планують скасувати будівництво газопроводу "Північний потік-2" [ Редактировать ]
Скасувати дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" хочуть у Німеччині. Позов до суду подали представники організації "Німецька екологічна допомога". Вони заявляють, що трубопровід шкідливий, оскільки загрожує екології Балтійського моря, а викиди метану під час видобутку і транспортування природного газу у 86 разів шкідливіші для клімату, ніж вуглець.
Північний потік має транспортувати паливо з Росії до Німеччини. Будівництво тривало з 2018, але призупинилося через відмову Данії надати дозвіл, а згодом і через американські санкції проти компаній-учасниць проєкту.
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