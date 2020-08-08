Кабмін перевірить готовність до другої хвилі коронавірусу [ Редактировать ]
Чи готові лікарні надати допомогу хворим та чи повністю забезпечені медзаклади необхідним обладнанням? З'ясувати це президент доручив Кабінету міністрів. Тепер уряд проведе комплексну оцінку готовності.
І розпочне підготовку до другої хвилі коронавірусної інфекції. А вона вже наближається, з огляду на стрімке зростання кількості хворих. Також глава держави наказав уряду забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту в повному обсязі та посилити контроль за дотриманням карантинних правил.
Про це також говорили на позачерговому засіданні уряду. У Кабміні анонсували створення системи відстеження контактів людей, які захворіли на COVID-19. Розробкою проєкту займатиметься МОЗ, спільно з МВС та Мінцифри.
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