У Кабміні анонсували створення системи відстеження контактів людей, які захворіли на COVID-19

Чи готові лікарні надати допомогу хворим та чи повністю забезпечені медзаклади необхідним обладнанням? З'ясувати це президент доручив Кабінету міністрів. Тепер уряд проведе комплексну оцінку готовності.

І розпочне підготовку до другої хвилі коронавірусної інфекції. А вона вже наближається, з огляду на стрімке зростання кількості хворих. Також глава держави наказав уряду забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту в повному обсязі та посилити контроль за дотриманням карантинних правил.

Про це також говорили на позачерговому засіданні уряду. У Кабміні анонсували створення системи відстеження контактів людей, які захворіли на COVID-19. Розробкою проєкту займатиметься МОЗ, спільно з МВС та Мінцифри.