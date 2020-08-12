В Україні за добу - 1158 нових заражень коронавірусом. 575 пацієнтів - одужали, 29 - померли від ускладнень. Загалом від початку епідемії - Ковід діагностували у понад 83-х тисяч українців. Найгірші показники - на Львівщині, Одещині, Харківщині та Івано-Франківщині. Нині Україна готується до ще активнішого спалаху інфекції, - кажуть у МОЗі

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: