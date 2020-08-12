Коронавірус в Україні: оновлені дані про зараження [ Редактировать ]
В Україні за добу - 1158 нових заражень коронавірусом. 575 пацієнтів - одужали, 29 - померли від ускладнень. Загалом від початку епідемії - Ковід діагностували у понад 83-х тисяч українців. Найгірші показники - на Львівщині, Одещині, Харківщині та Івано-Франківщині. Нині Україна готується до ще активнішого спалаху інфекції, - кажуть у МОЗі
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Весь світ рахував, що суттєве збільшення кількості хворих на СOVID-19 почнеться восени, десь в жовтні-листопаді. Ми зараз бачимо, що всі країни європи теж фіксують різке зростання кількості хворих на СOVID-19. саме тому ми почали більш потужно і більш швидко рухатися. Ми максимально збільшуємо потужності нашої медичної системи. це стосується і закупівлі апаратів штучної вентиляції легень.
по теме
Туризм в умовах карантину: які країни відкриті для українців
Угорщина, Словаччина та Чехія - поповнили перелік країн, які Україна вважає безпечними для подорожей. Міністерство охорони здоров'я оновило список "червоної" та "зеленої" зон
COVID-19 у світі: оновлені дані про зараження
Напередодні у світі на коронавірус захворіли ще 211 тисяч людей. Загальне число інфікувань - 20 мільйонів 250 тисяч. Померли - 738 тисяч
Львівщина лідирує за кількістю хворих на СOVID-19: як дотримуються карантину в області
В регіоні офіційно підтверджено 11 тисяч хворих від початку пандемії. Із них більше, ніж тисяча перебувають в стаціонарах
У Берліні діти повернулися за парти
Після кількамісячних канікул у школах відновили навчання. Учні повноцінно відвідують заняття. Утім, є певні правила: усі повинні носити захисні маски
Коронавірус в Україні: оновлені дані про стан у країні
Станом на ранок в Україні підтверджено 1008 нових заражень на COVID-19. За минулу добу від ускладнень вірусної інфекції 25 пацієнтів померли