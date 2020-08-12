Шторм повернув водоспади Австралії у зворотному напрямку [ Редактировать ]
В Австралії водоспади потекли у зворотному напрямку. Таке незвичне явище зафільмували в Королівському національному парку, неподалік Сіднея. Причиною став штормовий вітер - понад 70 кілометрів за годину.
Сильні пориви не давали воді зі скелі долетіти до моря й роздмухували її вусібіч. У цьому регіоні Австралії негода вирує вже кілька днів. Людей закликають утриматися від прогулянок узбережжям.
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