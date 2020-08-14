На Донбасі загинув український військовий [ Редактировать ]
Двоє військових напередодні підірвалися на вибуховому пристрої. Один загинув, інший - поранений. Ворожих обстрілів напередодні не зафіксували. Натомість помітили, що неподалік окупованого селища Золоте-5, ворог проводив інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.
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