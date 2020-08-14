Україну поділили на нові карантинні зони [ Редактировать ]
Нагадаю, напередодні Україну поділили на нові карантинні зони. За розподілом, до "червоної" потрапили три міста - Самбір, Біляївка та Дубно - і п'ять районів: Городенківський, Косівський, Костопільський, Рівненський та Кіцманський. Там мають зупинити громадський транспорт, закрити кінотеатри, ТРЦ та ресторани.
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