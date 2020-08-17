Єврокомісія готує персональні санкції проти осіб, причетних до насильства і фальсифікацій на виборах

Євросоюз підтримує вимоги білоруських протестувальників. Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Очільник німецького МЗС Гайко Маас повідомив, що Єврокомісія готує персональні санкції проти осіб, причетних до насильства і фальсифікацій на виборах у Білорусі.

Напередодні у Мінську і найбільших містах відбулися наймасштабніші мітинги в історії країни - до двохсот тисяч людей вийшли в центр столиці. Вони вимагали відставки президента і звільнення політв'язнів.

Альтернативний, але менш чисельний, мітинг зібрав і Лукашенко. Заявив, що нові вибори цитую "перевернуть" Білорусь. Відсьогодні протестувальники починають всезагальний страйк.