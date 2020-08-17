Євросоюз підтримав протести у Білорусі [ Редактировать ]
Євросоюз підтримує вимоги білоруських протестувальників. Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Очільник німецького МЗС Гайко Маас повідомив, що Єврокомісія готує персональні санкції проти осіб, причетних до насильства і фальсифікацій на виборах у Білорусі.
Напередодні у Мінську і найбільших містах відбулися наймасштабніші мітинги в історії країни - до двохсот тисяч людей вийшли в центр столиці. Вони вимагали відставки президента і звільнення політв'язнів.
Альтернативний, але менш чисельний, мітинг зібрав і Лукашенко. Заявив, що нові вибори цитую "перевернуть" Білорусь. Відсьогодні протестувальники починають всезагальний страйк.
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