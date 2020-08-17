У Білорусі оголошено загальнонаціональний страйк. Акція триватиме допоки президент не виконає вимоги протестувальників: призначити нові вибори, відпустити політв'язнів і покарати винних за насильство під час протестів.

Раніше страйкувати почали працівники найбільших заводів країни. Сьогодні долучилися і співробітники державної "Бєлтелерадіокомпанії". Серед їхніх вимог, зокрема, і скасування цензури у ЗМІ.

Очолити діалог із владою готова лідерка опозиції Світлана Тихановська, яка раніше була змушена виїхати до Литви. Ось фрагмент її нового відеозвернення до білорусів.

Світлана Тіхановська, колишній кандидат у президенти Білорусі: