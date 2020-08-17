Протести у Білорусі: Світлана Тихановська зголосилася очолити діалог із владою [ Редактировать ]
У Білорусі оголошено загальнонаціональний страйк. Акція триватиме допоки президент не виконає вимоги протестувальників: призначити нові вибори, відпустити політв'язнів і покарати винних за насильство під час протестів.
Раніше страйкувати почали працівники найбільших заводів країни. Сьогодні долучилися і співробітники державної "Бєлтелерадіокомпанії". Серед їхніх вимог, зокрема, і скасування цензури у ЗМІ.
Очолити діалог із владою готова лідерка опозиції Світлана Тихановська, яка раніше була змушена виїхати до Литви. Ось фрагмент її нового відеозвернення до білорусів.
Світлана Тіхановська, колишній кандидат у президенти Білорусі:
Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом.
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