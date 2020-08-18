Британці розробили новий тест на COVID-19 [ Редактировать ]
Черговий тест на COVID-19 розробили у Британії. На відміну від попередніх розробок, нова система шукає не частки РНК віруса або антитіла до нього, а так звані Т-лімфоцити. Це клітини, які розпізнають чужорідні антигени і починають виробляти антитіла.
Вчені пояснюють - Т-лімфоцити, фактично є своєрідною пам'яттю імунної системи. Тож, якщо організм переборов інфекцію, Т-лімфоцити "запам'ятовують" як боротися з вірусом і робитимуть це в разі повторного інфікування.
Дослідники з університету Кардіффа припускають, що такий імунітет може тривати роками. Нагадаю, раніше вчені висували версію, що навіть вакцина може захистити від COVID-19 лише на кілька місяців.
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