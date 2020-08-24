Урочистостями у центрі столиці почали святкування 29-ї річниці Незалежності України перші особи держави. На відміну від попередніх років, осередок святкувань сьогодні - не на Майдані та Хрещатику, а на Михайлівській та Софійській площах.

Насамперед, президент з дружиною вшанували пам'ять загиблих за Незалежну Україну, а далі у програмі святкових заходів - вручення державних нагород та президентська промова під Софією Київською.

На місці перебуває Ірина Розова.

- Ірино, вітаю. Розкажи, що вже відбулося, чи багато людей зібралося?