Володимир Зеленський привітав українців з Днем Незалежності [ Редактировать ]
Урочистостями у центрі столиці почали святкування 29-ї річниці Незалежності України перші особи держави. На відміну від попередніх років, осередок святкувань сьогодні - не на Майдані та Хрещатику, а на Михайлівській та Софійській площах.
Насамперед, президент з дружиною вшанували пам'ять загиблих за Незалежну Україну, а далі у програмі святкових заходів - вручення державних нагород та президентська промова під Софією Київською.
На місці перебуває Ірина Розова.
- Ірино, вітаю. Розкажи, що вже відбулося, чи багато людей зібралося?
День Незалежності цього року у столиці почали святкувати саме на Софійській площі, а не на Майдані Незалежності, як зазвичай. І це пов'язано з карантином. Тут почалось все о дев'ятій. Урочиста частина була доволі короткою - ані параду, ані концертів ми не побачили. Втім, побачили президента Володимира Зеленського з дружиною. Вони вшанували пам`ять загиблих героїв хвилиною мовчання, потім глава держави привітав українців зі святом.
Через карантинні обмеження цьогоріч не всі охочі змогли потрапити у середмістя столиці. Почути та побачити наживо привітання президента змогли лише кілька сотень людей - майже всі в масках. Загалом, офіційна частина тривала близько години. Наразі День Незалежності продовжують святкувати - ось наприклад від парку Шевченка, де перебувають мої колеги маршем пройшли захисники України до Майдану Незалежності.
Я вітаю зі святом тебе, Олексію, вітаю всіх наших глядачів!
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