Статистика поширення коронавірусу в Україні дещо знижується. На ранок - 1658 нових інфікувань. 25 людей померли від ускладнень. Понад триста - вилікувалися. Найбільше заражень - у Києві, на Буковині і Прикарпатті. Загалом COVID-19 діагностували у понад 108 тисяч українців. За весь час епідемії, вірус забрав життя більше як двох тисяч людей.

У МОЗі активно готуються до нового навчального року, що стартує вже за тиждень. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, фахівці розробили низку вимог, відповідно до оновлених рекомендацій ВООЗ.