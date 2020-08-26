Карантин в Україні продовжили до кінця жовтня [ Редактировать ]
Карантин в Україні продовжили до кінця жовтня, а кордони закриють для іноземців. Так вирішили на засіданні Кабміну у зв'язку з погіршенням епідситуації в країні. Заборона діятиме місяць, з 29 серпня до 28 вересня, проте вона не стосується кількох категорій людей - це представники міжнародних місій та іноземці, які відвідують країну транзитом, навчаються в українських вишах, або мають дипломатичні запрошення. До того ж в усіх регіонах - посилили обмежувальні заходи.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Отже, що пропонується: обмежувальні заходи посилити на регіонах, де встановлений зелений рівень епідеміологічної небезпеки, а саме заборонивши проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля.
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