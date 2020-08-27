На Луганщині волонтери влаштували заняття з арт-терапії для дітей із прифронтової зони. Психологи проводять майстер-класи та командні ігри просто неба. А благодійники привозять малечі - іграшки та книжки. Розповідає Марічка Мельник.

Селище Золоте на Луганщині. Тут на галявині 20 дітей різного віку малюють та ліплять з пластиліну свої відчуття. Таку арт-терапію психолог Людмила Романенко проводить вже 6 рік.

Людмила Романенко, психолог:

Каждый рисует свою боль, которая появляеться примерно на пятом шестом занятии. И к восьмому десятому происходит внутренее исцеление. Этот метод направлен на поиск внутринего ресурса. Который поможет справиться со всеми трудностями.

Каріна, учасниця курсу арт-терапії:

Я рисовала необічніх животніх. Мне нравиться такое занятие. Потому, что я хожу в художественную школу и мне нравиться рисовать. Все что угодно больше всего натюрморты.

Олена - авторка ідеї мистецької реабілітації для дітей. Раніше допомагала родинам виїжджати із прифронтових населених пунктів. Тепер підтримує тих, хто попри все не покинув рідного дому.

Олена Розвадовська, організатор арт-терапії:

На моє переконання це треба проводити з дітьми будь-якого віку з тими дітьми які проживають на прифронтовій території які можуть мати ознаки стресу.

Анастасія, мама 4 дітей:

Пойдем мама еще сходим - вот так говорят. Их это успокаивает. У них появляються какие-то шансы дальше идти.

Я счастлив когда...Когда ты счастлив? - Когда много подарков. -Я люблю.. - Животных. - Я грущю.. - Когда мне обидно.

Гроші на реабілітацію та на речі першої потреби таким родинам збирають небайдужі українці.

Олена Розвадовська, організатор арт-терапії:

У мене було день народження і я вирішила чому б не використати його. Як привід, люди які хочуть мене привітати, щоб привітали мене копійочкою на арт-терапію. Оголосили збір у фейсбуці, і за день люди зібрали гроші на два курси арт-терапії.

Поки що з малечею планують провести 12 занять. Кому буде замало - психолог попрацює ще й індивідуально. Надалі засновники програми хочуть залучати якомога більше учасників, адже така допомога потрібна всім дітям з прифронтових територій.