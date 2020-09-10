Танкер "Делфі" забрали з пляжу Одеси [ Редактировать ]
Танкер "Делфі" нарешті забрали з одеського пляжу "Дельфін". На світанку судно розвернули для буксирування. Зараз плавкрани тягнуть його до порту Чорноморська. Пляж поки що не відкриватимуть - екологи спершу мають перевірити стан води.
Нагадаю, танкер "Делфі" сів на мілину торік у листопаді. Відтоді судно іржавіло і з нього витікало пальне. Прибрати нафтовоз спочатку намагався його власник, але спроби виявились марними.
У липні ДСНС визнала ситуацію з танкером "Делфі" надзвичайною і за його евакуацію взялася держава.
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