Танкер "Делфі" нарешті забрали з одеського пляжу "Дельфін". На світанку судно розвернули для буксирування. Зараз плавкрани тягнуть його до порту Чорноморська. Пляж поки що не відкриватимуть - екологи спершу мають перевірити стан води.

Нагадаю, танкер "Делфі" сів на мілину торік у листопаді. Відтоді судно іржавіло і з нього витікало пальне. Прибрати нафтовоз спочатку намагався його власник, але спроби виявились марними.

У липні ДСНС визнала ситуацію з танкером "Делфі" надзвичайною і за його евакуацію взялася держава.