Найгірші показники зараження в столиці, на Харківщині, Львівщині і Тернопільщині

Маємо оновлену інформацію щодо поширення Ковіду в Україні. За попередню добу підтверджено дві тисячі 582 нових захворювань. Від ускладнень померли 44 пацієнти.

Найгірші показники зараження в столиці, на Харківщині, Львівщині і Тернопільщині. Якщо епідситуація погіршуватиметься"червону зону" карантинних обмежень можуть запровадити в усіх областях, - зазначили в Мінохорони здоров'я. Але поки що таких передумов немає.