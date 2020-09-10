В Україні за добу померли 44 хворих на коронавірус [ Редактировать ]
Маємо оновлену інформацію щодо поширення Ковіду в Україні. За попередню добу підтверджено дві тисячі 582 нових захворювань. Від ускладнень померли 44 пацієнти.
Найгірші показники зараження в столиці, на Харківщині, Львівщині і Тернопільщині. Якщо епідситуація погіршуватиметься"червону зону" карантинних обмежень можуть запровадити в усіх областях, - зазначили в Мінохорони здоров'я. Але поки що таких передумов немає.
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