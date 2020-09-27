В столице Беларуси начались интернет-отключения [ Редактировать ]
В преддверии протестов в Минске провайдеры начали отключать мобильный интернет.
Об этом сообщает беларуского провайдера A1.
Соединение с сетью отключилось в связи с распоряжением властей страны.
В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.
Отмечается, что компания не сообщила о возобновлении подключения к глобальной сети.
Ранее мы писали, что в Беларуси готовится акция "народная инаугурация" Светланы Тихановской. Сама оппозиционерка поблагодарила за поддержку и заявила, что вместе белорусы смогут добиться новых честных выборов.
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