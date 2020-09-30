Жодної збройної провокації не було від ворога минулої доби. Утім окупанти таки порушують домовленості про перемир'я. Зокрема, риють окопи та облаштовують бліндажі. Про це повідомили в українській розвідці.

Крім того, бойовики встановлюють нові мінно-вибухові загородження, зокрема поблизу хат мирних жителів. Не припиняють блокувати і роботу спостерігачів ОБСЄ.

У штабі ООС кажуть - з березня на окуповану територію не допустили жодного представника місії.