Під Горлівкою виявили нові укріплення бойовиків

Горлівський напрямок зустрічає нас окопами у більш як людський зріст. Зараз це одна із найнапруженіших ділянок фронту. Левова частка порушень бойовиками умов перемир'я стається саме тут