Біля Зайцевого противник обстріляв позиції військових із підствольного гранатомета [ Редактировать ]
Попередньої доби на фронті одне порушення режиму тиші. Неподалік Зайцевого ворог обстріляв позиції Збройних Сил із підствольного гранатомета. Постріл був неприцільний.
На решті ділянок лінії розмежування - тиша. Там триває розмінування території, сапери звільнили від мін понад 7 гектарів землі.
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