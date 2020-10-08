На Донбасі продовжують розмінування території [ Редактировать ]
Минулої доби на Сході одне порушення режиму тиші. Противник застосовував стрілецьку зброю поблизу Водяного. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає. На решті ділянок лінії розмежування триває розмінування, сапери звільнили від мін понад 8 гектарів землі. Армійці також допомагають гасити пожежі у прифронтовій зоні.
Володимир, військовослужбовець ЗСУ:
Ось тут на цій позиції ми сьогодні вели боротьбу з вогнем, позицію зберегли малими силами, ось так нас вночі намагалися спалити.
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