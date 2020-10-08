7 жовтня у Кривому Розі відбулось урочисте відкриття відокремленого підрозділу всеукраїнської громадської організації "Стоп корупції". Очолив осередок юрист Артем Панасенко, який зібрав у своїй команді ще вісьмох фахівців.

Новопризначений вже офіційно антикорупціонер виділив дві найсерйозніші, на його думку, проблеми міста, до яких відніс стан довкілля та транспортні питання.

"У нас є дві головні проблеми в місті - довкілля та транспорт. Це глибокі питання з дуже довгою історією. Були у нас різноманітні варіанти перемог міста в даних питаннях, а є ті, які нерозв'язані й донині. Ми їх проаналізуємо і зрозуміємо, як з нашого боку допомогти місту у розв'язанні проблем", - зазначив він та підкреслив, що найважливіше в плідній роботі - це ефективна комунікація безпосередньо з місцевою громадою.

Артем Панасенко Фото: СтопКор

Фото: СтопКор

Координатор ВГО "Стоп корупції" Роман Бочкала нагадав, що це вже 80-ий осередок організації, чим він пишається.

"Цей осередок для ВГО "Стоп корупції" є вже 80-им за ліком. Насправді це приголомшлива цифра. Я, можливо, навіть до кінця не усвідомлюю, що в нас в Україні вже 80 відділень. Кожне - це окрема команда, це живі люди, це журналісти, це активісти, це свідомі громадяни, які дійсно хочуть кращого для своєї громади, для свого регіону, для свого міста. Сьогодні в Кривому Розі ми познайомились із чудовими людьми. Ми бачимо, що це дуже вмотивована команда, що вона ставить амбітні завдання. Мене приємно вразила увага місцевих журналістів до цієї події. Великі сподівання на цей осередок, оскільки в усьому Кривому Розі буде одночасно працювати кілька громадських приймалень. Тобто людям не потрібно буде їхати через все місто, вони зможуть прямо у своєму мікрорайоні звернутись зі скаргою, заявою по юридичну допомогу тощо. Я впевнений, що цей осередок стане одним із провідних в організації", - наголосив він.

Роман Бочкала Фото: СтопКор

Фото: СтопКор

Бочкала також зауважив, що на Дніпропетровщині це вже не перший осередок організації.

"Плідно працює осередок в місті Марганець, міський осередок в Дніпрі, нещодавно було відкрито осередок у Кам’янському і от тепер у Кривому Розі. Ми збільшуємо свою присутність в регіоні. Я сподіваюсь, що наші осередки будуть спільно працювати, бо є певні проблеми не лише на місцях, але й в регіоні, наприклад - дороги".

Координатор "Стоп корупції" Богдан Хмельницкий зробив акцент на амбіційності "новачків", які у цей же день підписали меморандум про співпрацю з рядом інших міських організацій.

Богдан Хмельницький Фото: СтопКор

"У нас вже в усій країні 80 осередків - всі вони навчені, отримують у громадських приймальнях звернення громади та реагують на них. Наша організація має 3 блоки: медійний, юридичний і правозахисний. Цей осередок радує тим, що хлопці - всі юристи, у них 9 осіб юристів. Вони об'єднали всі громадські організації, підписали сьогодні меморандум, тому я вважаю, що це буде один із найпотужніших осередків нашої організації. Уже сьогодні вони відкривають 2 приймальні для громадян", - сказав він.

Новостворений осередок "Стоп корупції" підписав меморандум про співпрацю з іншими організаціями Фото: СтопКор

Зазначимо, по всій Україні працюють 80 осередків всеукраїнської громадської організації "Стоп корупції". Активісти працюють на громадських засадах. Вони проводять незалежні розслідування, вичислюють корупціонерів на місцях, пишуть заяви в правоохоронні органи, співпрацюють зі ЗМІ та громадськістю. Їхня основна функція - це забезпечувати порядок та повідомляти про порушення.

Першим офіційно зареєстрованим осередком організації був Уманський відокремлений підрозділ. Останнім - підрозділ у Кривому Розі, який урочисто відкрили 7 жовтня.

Ілюстрація: СтопКор

Серед найактивніших учасників - представники таких міст, як Святогірськ, Марганець, Олевськ, Львів, Монастирище, Харків, Дніпро та інші.

Координатори організації Роман Бочкала та Богдан Хмельницький, а також голова правління Ігор Бондарчук неодноразово наголошували, що пишаються своєю командою та прагнуть до кінця 2020 року відкрити сотий осередок.ф