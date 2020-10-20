Столична медицина на сьогодні потребує значної допомоги. Саме тому, ВО "Батьківщина" застосує всі наявні можливості – і законодавчі, і організаційні, для забезпечення обов’язкового муніципального медичного страхування.

На цьому наголосила Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час спільної презентації зі столичною командою невідкладного плану дій після виборів 25-го жовтня.

"Київ не повинен надалі потерпати від сумнівних експериментів імені Уляни Супрун. Якщо на це не здатна центральна влада, Київ власними силами має забезпечити своїм мешканцям безкоштовний доступ до охорони здоров’я. Муніципальна медична страховка буде покривати не тільки видатки на оплату роботи лікарів, але й вартість необхідних ліків", – сказала вона.

За словами Юлії Тимошенко, в разі перемоги на виборах у міськраду та на посаду міського голови, команда ВО "Батьківщина" бере зобов’язання ухвалити рішення про доплати столичним медикам за рахунок столичного бюджету. Мета – зупинити відтік кращих медиків закордон. Для цього, рівень доплати не повинен бути нижчим заробітної плати медичного персоналу сусідньої Польщі.