На жаль, на сьогодні Київ одна найбільш екологічно забруднених столиць світу. Саме тому, "Батьківщина" приділила велику увагу цьому питанню при розробці "Плану реформ для Києва".

Під час спільної презентації зі столичною командою невідкладного плану дій після виборів 25-го жовтня Юлія Тимошенко заявила про екологічний блок. Як повідомляє пресслужба, блок він вміщує три основних пункти.

Повна реконструкція Бортницької станції. На сьогодні станція – це бомба уповільненої дії. І неможливо передбачити, коли вона вибухне.

Залучення інвестицій для будівництва сучасного сміттєпереробного заводу за новітніми технологіями. Головна умова: він не матиме шкідливих викидів у повітря і працюватиме практично безвідходно. Після цього буде демонтовано сміттєспалювальний завод, який забруднює повітря в столиці.

Повна реконструкція системи очистки водопровідної води. Відмова від знезараження за допомогою хлору. Кияни отримають вдома очищену за найвищими світовими стандартами воду.

У киян залишились лічені дні для ухвалення рішення про підтримку команди, яка насправді захищає столицю, знає її проблеми та здатна вирішувати їх на всіх рівнях.