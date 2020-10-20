На выборах 25 октября надо сказать народное "НЕТ!" антинародной политике власти. Нельзя помогать "новым лицам", партии войны и их "двойникам" разорять страну. И отсидеться в надежде, что они не все успеют продать, тоже не удастся. Сегодня люди, которые думают о своих детях, своих семьях, своем будущем, поддерживают "Оппозиционную платформу - За жизнь" - единственную политическую силу, которая способна изменить жизнь людей к лучшему. Об этом свидетельствует высокий рейтинг ОПЗЖ, который, в отличие от "слуг", растет. А значит, люди доверяют нашей партии и ее представителям.

Локальные партии, которые не имеют представительства в парламенте, оказавшись один на один с произволом власти, всегда проигрывают. Когда власть Порошенко начала бессистемное переименование улиц, городов и сел, местные политики не смогли этому противодействовать. Когда правительства Яценюка-Гройсмана-Гончарука повышали тарифы и сокращали субсидии, местные "бароны" молчали. Когда Зе-власть перекраивала пределы ОТГ и районов, местечковые партии просто пытались к этому приспособиться. Чтобы удержаться у корыта, они легко идут на сговор с властью, беззастенчиво меняя интересы людей на собственную выгоду. Когда растут тарифы, закрываются школы и больницы, сокращают бюджетников - они просто разводят руками. Они не будут противодействовать антинародной политике центра.

Отдать голос за местные партии - значит потерять его. Заговор Зе-власти, партии войны Порошенко и местечковых "баронов" уже наметился. Они вместе готовят фальсификации на местных выборах, пытаются подчинить себе избиркомы, сделать их своими марионетками. Прикрываясь "карантинными мерами", они будут всячески замедлять и даже срывать процесс голосования. Оказывая давление на полуразрушенную судебную систему, власть будет блокировать борьбу оппозиции с нарушениями.

Проголосовав за них, вы отдадите свой голос за продолжение войны, распродажу страны и нищету.

25 октября надо выразить свое отношение к такой политике. Показать власти и ее двойникам: украинцы не позволят уничтожить местное самоуправление и украинское социальное государство! Надо поручить управление страной профессионалам, которые умеют работать и достигать результатов.

Поддержав "Оппозиционную платформу - За жизнь", вы голосуете – за мир, восстановление экономики, сохранение медицины, качественное образование для своих детей, за лучшую жизнь для каждого украинца.