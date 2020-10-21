Безпритульні тварини стали реальною проблемою для Запоріжжя. Деякі райони міста тероризують зграї собак, а дитячий ботанічний сад перетворився на котяче царство. Причому в цій проблемі винні самі містяни, адже саме вони регулярно підкидають тварин на територію саду. Нині котів тут уже стільки, що персонал не знає, що з ними робити.

Это Игорек. Это Савелий. Ульяна. Это наша Муська. Он Белка пошла. Ребята он маленькие наши еще без имен пока.

Не ботанічний сад, а справжній притулок для чотирилапих безхатьків, - жартують його працівники. Коти тут на кожному кроці. Якщо бути неуважним, то можна і на хвоста комусь наступити. Та, працівники ботсаду кажуть, - їхні вихованці не ображаються. І не таке пережили.

Алла Виноградова, працівниця Запорізького міського дитячого ботанічного саду:

Это наш Савелий. Скажи да. Мальчик. Он у нас, сколько там, жизней 9 у котов? Но у него уже наверное осталось их штук 7 всего. Потому что парня отравили. Пришел здесь в конвульсиях уже бился, да?

І така доля чи не в кожного тутешнього кота. Хворих, голодних і змучених, їх просто перекидають через паркан ботанічного саду.

Катерина Степаненко, працівниця Запорізького міського дитячого ботанічного саду:

Женщина шла с сумкой. Охранник у нас увидел, пока он добежал сюда, женщина выкинула. Он ее догнал. Она говорит - мне их некуда деть. Повернулась и пошла той улицей.

І так чи не щотижня. Викинути ж тварин знову на вулицю тут не можуть.

Тамара Єрьоміна, директорка Запорізького міського дитячого ботанічного саду:

Делаем и прививки, и стерилизуем, а главное - кормить. Мы ж их на бюджет поставить не можем. Мы не та организация. Поэтому из дому приносим, покупаем корма.

Чимало пухнастиків люди вже прихистили. Та котів все одно не меншає. Новий вусань з'являється просто під час інтерв'ю.

Ну иди сюда. Иди я тебя поглажу. Иди ко мне. Иди, иди. Иди подружимся.

Працівники дитячого ботанічного не раз зверталися по допомогу до різних притулків. Але там відмовляють: мовляв, немає місць.

Катерина Степаненко, працівниця Запорізького міського дитячого ботанічного саду:

Просим всех людей - не кидайте. Мы ботанический сад. У нас растения. Мы не приют.

Благати - це все, що поки що залишається працівникам ботанічного саду. А ще тут готові віддати пухнастиків у добрі руки.