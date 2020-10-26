Люди між небом і землею: погорільці з Харківщини залишаються без обіцяних владою грошей

Десятки сімей на Харківщині, які втратили все через лісові пожежі і досі не мають нічого. Вони поневіряються по знайомих, або живуть у сараях. Хоча влада обіцяла їм по 300 тисяч компенсації. Де ж гроші?