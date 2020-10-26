Інститут Коха намагалися спалити [ Редактировать ]
У Берліні намагалися підпалити офіс Інституту Коха. У будівлю невідомі кинули кілька пляшок із запалювальною сумішшю.
Як інформує берлінська поліція, нападникам вдалося втекти, постраждалих немає, а працівники змогли самостійно загасити полум'я.
Інститут Роберта Коха є головним центром громадської охорони здоров'я Німеччини. Він відстежує випадки захворювання коронавірусом у країні
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