Авіакатастрофа на Харківщині: у Кабміні заслухають доповідь про результати розслідування [ Редактировать ]
Доповідь про результати розслідування причин катастрофи військового літака Ан-26 сьогодні заслухають на засіданні уряду. Звітуватиме віце-прем'єр-міністр Олег Уруський.
Раніше він заявив, що причини авіатрощі поблизу Чугуєва на Харківщині встановили ще до 25 жовтня, як зобов'язав уряд. І обіцяв провести брифінг для журналістів.
Нагадаю, авіакатастрофа сталася наприкінці вересня, загинуло 26 людей - курсанти харківського університету та члени екіпажу.
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