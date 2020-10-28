Причини авіатрощі поблизу Чугуєва на Харківщині встановили ще до 25 жовтня

Доповідь про результати розслідування причин катастрофи військового літака Ан-26 сьогодні заслухають на засіданні уряду. Звітуватиме віце-прем'єр-міністр Олег Уруський.

Раніше він заявив, що причини авіатрощі поблизу Чугуєва на Харківщині встановили ще до 25 жовтня, як зобов'язав уряд. І обіцяв провести брифінг для журналістів.

Нагадаю, авіакатастрофа сталася наприкінці вересня, загинуло 26 людей - курсанти харківського університету та члени екіпажу.