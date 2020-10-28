Велика Британія готова долучитися до створення Кримської платформи, що ініціювала Україна. Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Посол Сполученого Королівства Мелінда Сіммонс запевнила у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Раніше до нового формату співпраці щодо Криму долучилися Сполучені Штати. Мета платформи - консультації та перемови для вирішення проблем півострова від гуманітарних до безпекових, зокрема йдеться про мілітаризацію Криму країною-агресором та численних фактів порушення прав людини.

Наприкінці лютого в МЗС планують провести саміт щодо Криму на рівні глав держав та профільних міністрів.