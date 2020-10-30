В Україні відновив роботу реєстр декларацій. Про це повідомили в Національному агентстві з запобігання корупції. Знову відкрити реєстр - НАЗК зобов'язав Кабмін - попри рішення Конституційного Суду. Також уряд своїм розпорядженням дозволив Нацагентству перевіряти керівників в органи влади та місцевого самоврядування. Напередодні в НАЗК заявили, що рішення Конституційного суду заблокувало призначення, зокрема переможців місцевих виборів.

Нагадаю, закрити реєстр декларацій НАЗК зобов'язав Конституційний суд. Там ухвалили, що Конституції України не відповідає стаття кримінального кодексу, яка передбачала відповідальність за брехню у декларації.