В Україні відновив роботу реєстр декларацій [ Редактировать ]
В Україні відновив роботу реєстр декларацій. Про це повідомили в Національному агентстві з запобігання корупції. Знову відкрити реєстр - НАЗК зобов'язав Кабмін - попри рішення Конституційного Суду. Також уряд своїм розпорядженням дозволив Нацагентству перевіряти керівників в органи влади та місцевого самоврядування. Напередодні в НАЗК заявили, що рішення Конституційного суду заблокувало призначення, зокрема переможців місцевих виборів.
Нагадаю, закрити реєстр декларацій НАЗК зобов'язав Конституційний суд. Там ухвалили, що Конституції України не відповідає стаття кримінального кодексу, яка передбачала відповідальність за брехню у декларації.
по теме
ДБР викликало голову Конституційного суду на допит
Державне бюро розслідувань викликало голову Конституційного суду на допит. Про це повідомляє прес-служба ДБР
Володимир Зеленський закликав Верховну Раду звільнити усіх суддів
Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді звільнити всіх суддів Конституційного суду, які ухвалили скандальне рішення. І одразу розпочати процес відбору нових
Суд визнав незаконним доступ громадян до інформації про доходи чиновників
Національне агентство з питань запобігання корупції закрило реєстр електронних декларацій. Таке рішення ухвалив Конституційний суд
Підтримка жителів Сходу: Юрій Бойко проголосував на Луганщині
Народний депутат Юрій Бойко також вже віддав свій голос на виборах. Цього разу депутат голосував не в Києві, як зазвичай, а у своєму рідному місті - Рубіжному
Сергій Льовочкін закликав українців свідомо проголосувати на місцевих виборах
Пам'ятати про свій громадський обов'язок і проголосувати на місцевих виборах. Про це українців закликав народний депутат України Сергій Льовочкін