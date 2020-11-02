Политический кризис, вызванный антиконституционными, незаконными действиями президента Зеленского и его окружения, направленными на лишение судебной власти независимости, невыполнение решений Конституционного Суда и противозаконную расправу над его судьями, которая готовится в Верховной Раде, во многом спровоцирован прямым давлением сил, осуществляющих внешнее управление Украиной.

Окружение Зеленского стремится скрыть свое желание уничтожить независимость судебной системы и сделать ее карманной за некими "договоренностями" с послами G7, Европарламентом и другими лицами, которые, как и президент Украины, и Верховная Рада, не имеют никаких полномочий для роспуска Конституционного Суда и прекращения полномочий его судей, а многочисленные заявления по этому поводу являются циничной манипуляцией.

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) опубликовала письмо к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором крайне негативно отозвалась о законопроекте Зеленского: "Доверие нужно заслужить, однако это подлежит осуществлению только в системе, которая уважает Конституцию и принцип верховенства закона. Прекращение полномочий судей является грубым нарушением Конституции и основополагающего принципа разделения власти. Нарушение Конституции, даже по уважительной причине, не может привести к культуре конституционализма и уважения к верховенству права, которых придерживаются и в борьбе с коррупцией".

У Венецианской комиссии есть все основания говорить о грубых нарушениях Конституции Украины. Так, статья 1512 Конституции Украины четко указывает, что "решения и заключения, принятые Конституционным Судом Украины, являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы".

Решение об освобождении от должности судьи Конституционного Суда Украины может иметь место исключительно в порядке, установленном статьей 1491 Конституции Украины. Прекращение полномочий судей КС осуществляется голосованием не менее 2/3 судей от конституционного состава КС. Есть все основания рассматривать законодательную инициативу президента, действия членов Совета национальной безопасности и обороны Украины и правительства Украины как незаконное вмешательство в деятельность Конституционного Суда, невыполнение его решений, а эти действия, как и оценка судебных решений, вступивших в законную силу, содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 109, 344, 376 и 382 Уголовного кодекса Украины.

Уверен, что решение Венецианской комиссии должно стать холодным душем для президента Украины Зеленского и его окружения.

Вывод Венецианской комиссии однозначен: прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа разделения власти.

Нельзя допустить установления в стране диктатуры правого нигилизма и действий, направленных на узурпацию власти.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа – За жизнь"