Расходы общего фонда госбюджета по итогам трех кварталов недофинансированы на 11%. Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин. По его словам, это худший показатель за последние 18 лет.

"Ситуация с финансированием государственных расходов – катастрофическая. За последние 18 лет страна пережила два экономических кризиса, но за весь этот период не было такого, чтобы расходная часть бюджета по 9 месяцам недовыполнялась на 11%. Это дыра на 93 миллиарда, которая свидетельствует, что правительство не справляется со своими обязанностями", – заявил Сергей Левочкин.

По словам народного депутата, особенно удручающим является тот факт, что расходы на медицину по общему фонду недофинансированы на 31,5%.

"Чиновники жалуются на нехватку больничных коек для борьбы с коронавирусом, на нехватку медицинского персонала, но как могут быть больницы укомплектованы, если треть средств до них не доходит? При этом с началом эпидемии ситуация только ухудшилась: год назад здравоохранение было недофинансировано на 18,5%, а сейчас – на 31,5%. Если к этому добавить тот факт, что и 83% средств антикоронавирусного фонда направляются не на медицину, то напрашивается вывод: Кабмин вообще не знает, что в стране эпидемия и что для борьбы с ней нужны больницы и врачи", – сказал политик.

"Это ситуация, от которой не прикроешься заявлениями об экономическом кризисе. Когда выплаты по внешним долгам производятся в почти 100%-м объеме, а здравоохранение в условиях пандемии недофинансировано на треть, это показатель того, на кого именно работает нынешнее правительство. И очевидно, что не на украинский народ. Поэтому "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отставки Кабмина и его замены новой командой, которая сделает приоритетом жизнь граждан своей страны", – резюмировал Сергей Левочкин.