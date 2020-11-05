Шість ворожих атак зафіксували минулої доби на Донбасі. Поблизу Новолуганського і Широкиного російські найманці вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета. А неподалік Гнутового обстріляли українські позиції з протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Крім того, зафіксований обліт ворожого безпілотника наші армійці збили його зі стрілецької зброї. Попри активізацію окупантів, українська сторона вже готує нові ділянки для розведення сил. Продовжить Геннадій Вівденко.

Протягом останніх двох тижнів ситуація на фронті загострюється, - кажуть бійці.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Они пытаються нас спровоцировать, неделю назад началась какая-то катавасия, началась то там, то там с різних сторін все ближче и ближче.

У місті Бахмут поблизу лінії фронту виконувач обов'язків командувача Об'єднаних сил заявив: з того боку діє російсько-окупаційне угруповання, за його даними це 28 тисяч осіб.

Віктор Ганущак, в. о. командувача Операції Об'єднаних сил:

Війна продовжується. Ніхто про це мову не веде. Якщо провокаційні дії противника є. Відповідно були виконані відповідні протидії. Проти того всього....

Українська сторона все ж таки готує ділянки для розведення сил на Луганщині та Донеччині неподалік Григорівки, Слов'яносербська, Петрівки та Нижньотеплого. За цим стежать представники ОБСЄ і Спільного центру контролю та координації. Не скасовують і відкриття контрольно-пропускних пунктів у Луганській області десятого листопада.

Віктор Ганущак, в. о. командувача Операції Об'єднаних сил:

Підготовка йде повною мірою. Що буде завтра післязавтра що можуть вплинути на розвиток цих подій я не можу на це відповісти.

За словами командувача, бойові дії фіксують по всій лінії фронту. Це підтверджують і бійці в окопах.

Кожен вечір чую міномети работають або важкі кулемети звідти постійно чую, короче буває весело.

У штабі ООС вважають: провокативними діями окупанти прагнуть дискредитувати українську армію і звинуватити її в порушенні мирних угод.

Богдан Бондар, заступник командувача штабу Операції Об'єднаних сил:

Російська сторона активно продовжує дії по дискредитації перш за все і Збройних Сил, і керівництва, щоб показати неможливість або небажання української сторони виконувати взяти на себе домовленості. Це і обстрілі, в основному, з легкого стрілецького озброєння, це і порушення в плані мінування території дистанційне в тому числі.

Від початку перемир'я з 27 липня в бойових зіткненнях загинуло троє українських бійців. Одинадцятеро - поранені.