Посилення карантину: чого чекати українцям? [ Редактировать ]
І от на тлі такої ситуації в уряді заговорили про посилення карантину. Які саме обмеження встановлять для українців? Чи відрізнятимуться вони, залежно від кольору зони, - міністри ще думають. І мають визначити завтра. Однак у Мінохоронздоров'я вже виклали свої пропозиції.
Тож що хочуть закрити? І яким має бути життя в країні, щоб зупинити стрімке поширення коронавірусу - Ірина Розова розповість.
Життя із обмеженнями і вже найближчим часом! Таке обіцяють у Кабміні. Бо коронавірусна статистика щодня ставить новий антирекорд. Щоправда, про локдаун урядовці поки що мовчать, але карантин планують посилити.
Тож що пропонують?
У торговельних центрах заборонити роботу розважальних зон і фудкортів. Працюватимуть там лише магазини.
На всі масові заходи - накласти табу. На сьогодні зібрання заборонені тільки в червоних зонах, а в інших - встановлено ліміт на кількість людей. Від 20 до пів сотні.
А ще обмеження будуть у наступному:
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
Також хочемо просити уряд обмежити діяльності спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів. Заборонити діяльність суб'єктів господарювання, які не дотримуються протиепідеміологічних норм.
До речі, сьогодні в МОЗ укотре заговорили і про посилення штрафів. У парламенті вде є законопроєкт, за яким за перебування у громадському місці без маски - одразу каратимуть.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Що буде передбачати цей закон? Він буде передбачати, що конкретний штраф за неносіння масок буде від 170 до 255 гривень. Причому протокол складатимуть одразу на місці, а не так, як було раніше.
Система покарань та обмежень буде обов'язковою для всіх зон, незалежно від кольору. А ще новою постановою хочуть впровадити навіть окремий час для обслуговування людей, старших за шістдесят.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар:
Це впровадження не забороняє людям похилого віку відвідувати магазини в інший час, але воно повинно спонукати до 60 років не відвідувати магазини, аптеки саме період з 10 до 12.
При цьому в МОЗ пропонують дозволити працювати в "червоних" зонах дитсадкам і школам із 1 по 4 класи. Інші ж учні мають перейти на дистанційне навчання.
Чи посилять карантин в Україні? І як саме? Дізнаємося вже завтра. У п'ятницю Кабінем міністрів збереться на позачергове засідання.
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