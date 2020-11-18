Американский журнал People объявил имя и поместил на обложке "самого сексуального мужчины из ныне живущих".

В этом году громкий титул получил 33-летний американский актер Майкл Б. Джордан, известный по фильмам "Черная пантера", "Фантастическая четверка", "Станция "Фрутвейл" и двум сиквелам "Рокки" - "Крид: Наследие Рокки" и "Крид 2".

В скором времени он появится на экране в фильме Тома Клэнси "Без сожаления", где исполняет главную роль.

Майкл Б. Джордан, которого назвали в честь знаменитого баскетболиста Майкла Джордана, заявил, что "рад стать частью клуба, в которой входит столько знаменитых мужчин".

Звезда кино пока не женат и не афиширует свою личную жизнь. Майклу Б. Джордану приписывают множество романов, но сердце его пока свободно.

Темнокожий актер принимал активное участие в движении Black Lives Matter и в президентских выборах США в этом году. В интервью People Майкл рассказал, что обожает готовить, водить автомобили и играть в видеоигры.

Секретом своего успеха называет правило, согласно которому "нельзя сделать счастливыми всех".

Ранее сообщалось, что журнал People назвал самую красивую женщину мира.