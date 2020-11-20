Медики на Волині блокували міжнародну трасу. А все через відсутність зарплати. Персонал обласної психіатричної лікарні вже три місяці не отримує заробленого. Кажуть, на роботу ходять, доглядають за пацієнтами, та натомість нічого не отримують.

Траса Рівне-Луцьк зупинилися в заторах. Дорогу перекрили працівники Волинської обласної психлікарні.

Богдан Навозняк, фельдшер Волинської обласної психіатричної лікарні:

Ми вже в серпні збиралися. Тоже обіцяли обіцяли, що будуть вчасно платити і це вже, коли почалася реформа ця нам постійно вже 9 місяців нормально не виплачують зарплату. Получав десь 5600-5700 і зараз й цього не доплачують. Зараз тільки доплачують доплату до мінімальної.

Ольга, працівниця Волинської обласної психіатричної лікарні:

В кожного є діти, в кожного є кредит.Якби наприклад, в мене дитина захворіла би от ми не получаєм з серпня місяця. За шо мені її лікувати? Йти в морг і зразу чекати смерті. Того ми мусили вже сюда вийти. В нас вже ніякого виходу немає.

Кожні десять хвилин мітингарі сходили із "зебри" та пропускали автівки, тож великого скупчення транспорту не було. До людей приїхала керівниця медустанови. Пояснює, закладу бракує фінансування, бо під час реформи об'єднали дві психлікарні, а бюджет лишили один. Таким чином без грошей - понад шістсот медиків. Загалом їм заборгували майже 10 мільйонів гривень.

Людмила Юрко, виконувачка обов'язків директора Волинської обласної психіатричної лікарні:

В нас нема фінансування. Національна служба здоров'я, з якою ми заключили договір, фінансує лише одну лікарню, але нам приєднали ще одну лікарню без фінансування. На місяць потрібно 5 мільйонів триста, а ми отримуєм два мільйони двісті - це може забезпечити потребу?

А от із владних чиновників ніхто і не приїхав. Натомість в обласному профільному управлінні запевняють про проблему знають. Пообіцяли - гроші пошукати і з медиками розрахуватися.

Людмила Тимощук, тимчасова виконувачка обов'язків керівника управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації:

Питання піднімається постійно в міністерстві. З обласного бюджету було виділено 2,5 мільйони на погашення заборгованості. Це було на початку вересня. Тепер є домовленість із НСЗУ, що буде довиплачена вся до нового року вся заборгована заробітна плата.

Мітингували медики майже годину. Врешті, розійшлися. Кажуть - налаштовані рішуче, якщо заробленого не виплатять, - то на протести вийдуть знову. І наступного разу поїдуть вже до столиці.