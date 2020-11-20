Правоохранительные органы Украины расследуют факты хищения 148 млн грн, выделенных на строительство мемориала жертвам Майдана, который даже накануне 7-й годовщины начала событий на Майдане так и не построен. Служба безопасности Украины установила, что руководство музея госпереворота 2014 года заключило договоры на почти 150 млн грн на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса.

Однако многочисленные "антикоррупционеры" и соросята почему-то не возмущены тем, что деньги, выделенные государством, разворованы. Наоборот, руководство музея и его сообщники заявляют, что это – "происки врагов Майдана". Более того, стоит ожидать, что заокеанские покровители поддержат своих проворовавшихся подопечных в Украине, поскольку исходят из принципа, что цель оправдывает средства, и хорошо обучили своих "талантливых украинских учеников" либеральной глобалистской элиты тому, что они и их приспешники всегда правы, а оппоненты всегда виновны.

В этом легко было убедиться, глядя даже не на то, как американские демократы ведут себя в других странах, где, как они считают, им позволено все, а наблюдая за ходом избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки.

Вот только один характерный пример. Округ Уэйн, в который входит город Детройт, является самым густонаселенным в американском штате Мичиган с населением более чем 1,7 млн жителей. Согласно неофициальным данным, Джо Байден одержал здесь победу над Дональдом Трампом с перевесом более чем в два раза.

Но двое наблюдателей-республиканцев из Комиссии по контролю избирательного процесса настаивают на том, что в округе имел место подлог, поэтому они отказались заверить результаты голосования в Детройте. Уильям Хартманн и Моника Палмер, выразившие сомнение в честности подсчета бюллетеней, принадлежащих преимущественно чернокожим общинам, подверглись угрозам, которые, учитывая вспышку насилия в США во время акций BLM, совершенно реальны.

Те же фальсификации, прикрытые угрозами радикально настроенной улицы и обвинениями во всех проблемах "руки Кремля", стали глобальной мировой технологией захвата власти и расправы над инакомыслящими, выстраивания коррупционных схем. И если Соединенные Штаты Америки имеют полное право поступать со своей избирательной системой так, как диктует им улица, то в Украине (и наша партия ответственно об этом заявляет) такое больше не пройдет, а события прошлых лет будут расследованы.

Уже сегодня по заявлению народного депутата Украины - члена фракции Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Рената Кузьмина Офис генерального прокурора открыл уголовное производство о государственном перевороте в результате событий на Майдане в 2014 году. Расследование поручено вести Государственному бюро расследований. На допросы вызваны бывшие лидеры Майдана: П. Порошенко, А. Яценюк, А. Парубий, А. Турчинов и другие.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" ожидает от Зеленского выполнения его предвыборного обещания, проведения объективного расследования по делу о государственном перевороте и прямом, циничном воровстве, осуществленном при участии и поддержке различного рода «активистов Майдана".

Заявляем, что документы об этом хищении должны занять ключевое место в музее госпереворота 2014 года, рядом с гильзами грузинских снайперов как знаковыми символами продажи украинского суверенитета и логичного позорного завершения этой страницы нашей истории.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"