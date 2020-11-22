Коронавірус в Україні: хвороба не відступає [ Редактировать ]
Вже вдруге вибори проходять в режимі вихідного локдауну. І саме це називають однією з основних причин низької явки на дільницях. Хоча у деяких містах ситуацію намагалися виправити. Робили це не кнутом, а пряником. Наприклад, "за фото" біля виборчої урни розігрували цінні подарунки. Втім, відчутно ситуацію це не виправило. Як і обіцяння ТВК організувати на дільницях усі умови для дотримання карантинних правил.
А щодо коронавірусу. Понад 12 тисяч людей інфікувалися в Україні від учора. З них більше тисячі потрапили у лікарні. Не справилися з вірусом - 138 пацієнтів. Найактивніше COVID-19 шириться у столиці, Дніпропетровській та Київській областях. Всього ж в Україні зараз майже 327 тисяч хворих. За вчора більше чотирьох з половиною тисяч людей одужали. А загальна кількість тих, хто поборов недугу - наближається до трьохсот тисяч.
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