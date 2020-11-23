У Білорусі під час протестів затримали триста людей [ Редактировать ]
У Білорусі під час чергового недільного протесту затримали понад 300 людей. Силовики у котре застосували спецзасоби зокрема світлошумові гранати.
На традиційні марші проти Олександра Лукашенка мітингарі вийшли у Мінську та інших великих містах країни. Затримання розпочалися одразу після початку масових акцій непокори.
Загалом, за підрахунками правозахисників, за увесь час протестів правоохоронці затримали близько 30 тисяч людей. Мітинги опозиції у країні не вщухають від початку серпня.
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У Білорусі наймасовіші затримання за останні місяці. Напередодні під час чергового недільного маршу опонентів Олександра Лукашенка силовики схопили понад тисячу людей. Такі дані наводять правозахисники.
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