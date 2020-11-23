Мітинги опозиції у країні не вщухають від початку серпня

У Білорусі під час чергового недільного протесту затримали понад 300 людей. Силовики у котре застосували спецзасоби зокрема світлошумові гранати.

На традиційні марші проти Олександра Лукашенка мітингарі вийшли у Мінську та інших великих містах країни. Затримання розпочалися одразу після початку масових акцій непокори.

Загалом, за підрахунками правозахисників, за увесь час протестів правоохоронці затримали близько 30 тисяч людей. Мітинги опозиції у країні не вщухають від початку серпня.