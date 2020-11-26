Збитки такі, що жодними пересторогами їх більше не виправдати

Відкрити Америку. Скасувати "коронавірусну"заборону на в'їзд європейців до Сполучених штатів закликає Трампа його оточення. Що це змінить? І чому навіть найближчі радники президента просять нарешті послабити обмеження? Розібрався Дмитро Анопченко.

Американські аеропорти, як бачите, зараз практично порожні. Рейси з Європи є, але на борту тільки громадяни США, пасажирів з країн ЄС до штатів ще із весни не пускають. Страждає туризм, страждає цивільна авіація - і так серйозно, що найближчі радники Трампа спільно взялися вмовляти чинного президента нарешті зняти заборону.

А щоб глава держави точно не відмовив - організували витік інформації в пресу. Джерела агентства Reuters повідомили: оточення президента переконане - заборона на в'їзд іноземців з ЄС просто не має сенсу. Враховуючи, що на інші країни світу вона все одно не розповсюджується, тобто, поширення вірусу фактично більше не стримує,- це радше політичний крок. А через нього американські авіакомпанії - майже на межі банкрутства.

За останніми даними, кількість пасажирів знизилась на 70%! Тільки за другий квартал цього року (а решту втрат і досі підраховують) - провідні авіалінії США втратили 11 мільярдів доларів! І це тільки авіаційними не кажучи вже про те, яких збитків зазнав туризм.

Збитки такі, що жодними пересторогами їх більше не виправдати - впевнені зараз і радники Трампа, і медики, і навіть представники розвідки, які зробили власну аналітику. А вона свідчить - треба зупинятися. Туризм це те, що завжди давало "живі гроші"і величезним мегаполісам і маленьким курортним містечкам. І без приїжджих з Європи (або - громадян інших країн, які літали транзитом через європейські аеропорти) украй складно.

Найкращий приклад - Нью-Йорк, який щороку приймав 66 мільйонів туристів! І прогноз мерії: відновити цю кількість місту вдасться не раніше, ніж за чотири роки! До цього готелі стоятимуть напівпорожніми. Здавалося б, "європейський план"команди Трампа має допомогти.

Але "батьки міста"проти. Мер Деблазіо попередив, що за тиждень два навпаки, посилить карантин. Зокрема, заборонить обслуговування всередині ресторанів і навчання у школах і Вишах. Сам Дональд Трамп, попри всі зусилля команди, остаточного рішення ще не прийняв, але вже зараз зрозуміло, якщо він і "відкриє Америку", багато хто на місцях буде це саботувати.