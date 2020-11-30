"Алею колібрі" відкрили в колумбійській столиці Боготі. На горі Монсеррат, яка височіє над містом, відновили природний тропічний ліс. На це знадобилося 10 років.

Тепер там мешкає понад сотня видів птахів, зокрема й два десятки різновидів колібрі. Для них облаштували годівнички із солодкою водою. Помилуватися крихітними пташками щодня приходять юрби людей.