У Колумбії відкрили Алею колібрі [ Редактировать ]
"Алею колібрі" відкрили в колумбійській столиці Боготі. На горі Монсеррат, яка височіє над містом, відновили природний тропічний ліс. На це знадобилося 10 років.
Тепер там мешкає понад сотня видів птахів, зокрема й два десятки різновидів колібрі. Для них облаштували годівнички із солодкою водою. Помилуватися крихітними пташками щодня приходять юрби людей.
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