До чого призводить монополія "Нафтогазу" на газ українського видобутку? [ Редактировать ]
Газ, як інструмент монополії. Постачальники блакитного палива скаржаться на нерівні правила гри на ринку. Все через газ, яке видобуває Укргазвидобування. Адже основний ресурс забирає собі НАК "Нафогаз", який і так контролює майже увесь ринок. Тож до чого призводить така "глобальна" монополія? І причому тут цифри у платіжках українців? Подробиці в матеріалі.
Влітку небагато. Для приготування їжі, та підігріву води....
А вже взимку - його об'єми різко... збільшуються. Бо газ, в холодну пору року, в нашій країні, головна рушійна сила. Це і гаряча вода, і батареї, а у приватних будинках й поготів! Але звідки взагалі береться в трубах газ? І скільки там саме українського палива?
Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:
Весь газ украинской добычи практически заканчивается в хранилище, он не выходит на внутренний рынок.
Левову частку вітчизняного газу добуває державна компанія "Укргазвидобування".
Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:
Це компанія, яка видобуває 70 відсотків газу в Україні.
Видобуває, але... не продає! Цим натомість займається НАК "Нафтогаз". І грає він, схоже, на ринку газу в свою гру - "Монополію". Бо контролює не тільки постачання, ціноутворення, а ще й... видобування.
Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:
"Нафтогаз" України фактично своїм таким монопольним подальшим підходом стримує розвиток ринку і конкуренції в сегменті продажу газу для населення. Нафтогазу невигідно втрачати цей ресурс і відпускати його з-під контролю.
Бо так вигідніше! сам добуваєш, сам контролюєш і, головне, сам... продаєш! По, прибутковим для себе цінам.
Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:
По 2841 гривне и мы видим, что продает он ее по 6300 населению. То есть соответственно ни о какой социальной справедливости, ни о какой социальной направленности компании речи идти не может.
Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:
Частина - це йде його дохід, і прибуток потім. І відповідно ці кошти Нафтогаз України не скеровує на збільшення видобутків газу.
А він, навпаки, постійно знижуються! Стабільно, з року в рік. 2019 державна компанія "Укргазвидобування" "викачала" з родовищ 14,9 мільярдів кубів. Цьогоріч -14, 6. Хоча мала вийти на 20 мільярдів! Тільки за перше півріччя прибуток компанії скоротився в півсотні разів, порівняно з минулим роком. Виправити ситуацію має нова держпрограма видобутку газу.
Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:
Где в качестве приоритета ставился не объем газа, а финансовые показатели "Укргаздобычи". Ни финансовыми показателями, ни объемами газа, к сожалению на сегодняшний день "Укргаздобыча" похвастаться не может.
Виправити ситуацію може продаж українського палива на вітчизняній біржі. Це і відкриє доступ до дешевшого ресурсу іншим постачальникам (вони купують дорожчий - Європейський газ), і знизить суми в платіжках українців.
Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:
Там цена будет смешиваться, в том числе, и с импортным газом, который на сегодняшний день вынуждено покупать большинство украинских поставщиков. По импортной цене. По европейской цене. И мы бы с вами имели какую-то средневзвешенную цену в зимний период, там порядка шесть тысяч гривен.
Але перед тим, як пустити газ на біржу, його добувача - (компанію Укргазвидобування) потрібно вивести з тіні "Нафтогазу".
Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики і ЖКГ:
Механізм біржової торгівлі він не суперечить механізму звільнення "Укргазвидобування". Ця компанія мала би зосередитися саме на видобуванні, та розвідці і видобутку газу. Він створить ринкове, конкурентне середовище для визначення ось цієї справедливої ціни на ринку між споживачами, а це в першу чергу споживачі України, і українськими газовими компаніями.
Вони ж зможуть продавати газ своїм споживачам набагато дешевше. А невиконанням "Нафтогазом" програми "2020" вже зацікавилися в Кабміні.
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