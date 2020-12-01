До чого призводить така "глобальна" монополія?

Газ, як інструмент монополії. Постачальники блакитного палива скаржаться на нерівні правила гри на ринку. Все через газ, яке видобуває Укргазвидобування. Адже основний ресурс забирає собі НАК "Нафогаз", який і так контролює майже увесь ринок. Тож до чого призводить така "глобальна" монополія? І причому тут цифри у платіжках українців? Подробиці в матеріалі.

Влітку небагато. Для приготування їжі, та підігріву води....

А вже взимку - його об'єми різко... збільшуються. Бо газ, в холодну пору року, в нашій країні, головна рушійна сила. Це і гаряча вода, і батареї, а у приватних будинках й поготів! Але звідки взагалі береться в трубах газ? І скільки там саме українського палива?

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Весь газ украинской добычи практически заканчивается в хранилище, он не выходит на внутренний рынок.

Левову частку вітчизняного газу добуває державна компанія "Укргазвидобування".

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Це компанія, яка видобуває 70 відсотків газу в Україні.

Видобуває, але... не продає! Цим натомість займається НАК "Нафтогаз". І грає він, схоже, на ринку газу в свою гру - "Монополію". Бо контролює не тільки постачання, ціноутворення, а ще й... видобування.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

"Нафтогаз" України фактично своїм таким монопольним подальшим підходом стримує розвиток ринку і конкуренції в сегменті продажу газу для населення. Нафтогазу невигідно втрачати цей ресурс і відпускати його з-під контролю.

Бо так вигідніше! сам добуваєш, сам контролюєш і, головне, сам... продаєш! По, прибутковим для себе цінам.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

По 2841 гривне и мы видим, что продает он ее по 6300 населению. То есть соответственно ни о какой социальной справедливости, ни о какой социальной направленности компании речи идти не может.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Частина - це йде його дохід, і прибуток потім. І відповідно ці кошти Нафтогаз України не скеровує на збільшення видобутків газу.

А він, навпаки, постійно знижуються! Стабільно, з року в рік. 2019 державна компанія "Укргазвидобування" "викачала" з родовищ 14,9 мільярдів кубів. Цьогоріч -14, 6. Хоча мала вийти на 20 мільярдів! Тільки за перше півріччя прибуток компанії скоротився в півсотні разів, порівняно з минулим роком. Виправити ситуацію має нова держпрограма видобутку газу.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Где в качестве приоритета ставился не объем газа, а финансовые показатели "Укргаздобычи". Ни финансовыми показателями, ни объемами газа, к сожалению на сегодняшний день "Укргаздобыча" похвастаться не может.

Виправити ситуацію може продаж українського палива на вітчизняній біржі. Це і відкриє доступ до дешевшого ресурсу іншим постачальникам (вони купують дорожчий - Європейський газ), і знизить суми в платіжках українців.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Там цена будет смешиваться, в том числе, и с импортным газом, который на сегодняшний день вынуждено покупать большинство украинских поставщиков. По импортной цене. По европейской цене. И мы бы с вами имели какую-то средневзвешенную цену в зимний период, там порядка шесть тысяч гривен.

Але перед тим, як пустити газ на біржу, його добувача - (компанію Укргазвидобування) потрібно вивести з тіні "Нафтогазу".

Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики і ЖКГ:

Механізм біржової торгівлі він не суперечить механізму звільнення "Укргазвидобування". Ця компанія мала би зосередитися саме на видобуванні, та розвідці і видобутку газу. Він створить ринкове, конкурентне середовище для визначення ось цієї справедливої ціни на ринку між споживачами, а це в першу чергу споживачі України, і українськими газовими компаніями.

Вони ж зможуть продавати газ своїм споживачам набагато дешевше. А невиконанням "Нафтогазом" програми "2020" вже зацікавилися в Кабміні.