Епідемія COVID-19 шириться світом [ Редактировать ]
У світі упродовж останньої доби 679 тисяч нових інфікувань коронавірусом. Трійка антилідерів незмінна - це США, Індія та Бразилія.
Усього з початку пандемії захворіли 65,5 мільйонів людей. Одужали 45,5 мільйонів. Померли - понад півтора мільйона.
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